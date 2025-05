Il detenuto killer aveva già ucciso | perché era fuori dal carcere

Emanuele De Maria, un detenuto già condannato per omicidio, ha commesso un'altra atrocità accoltellando e uccidendo una collega, Chamila Wijesuriyauna, prima di togliersi la vita lanciandosi dal duomo di Milano. Questo drammatico evento ha sollevato interrogativi su come fosse possibile che De Maria fosse libero al di fuori del carcere di Bollate.

Dopo che Emanuele De Maria ha accoltellato un collega nell'hotel in cui lavorava e ha ucciso Chamila Wijesuriyauna, altra collega, si è tolto la vita lanciandosi dalle terrazze del duomo di Milano. In molti si sono fatti questa domanda: cosa ci faceva De Maria fuori dal carcere di Bollate in cui.

