Il deputato che ha lanciato la fake sulla cocaina di Macron e tutti quelli che l’hanno seguito

Il deputato che ha diffuso la fake news sulla presunta cocaina di Macron ha scatenato una tempesta mediatica. Nella notte tra domenica e lunedì, l'Eliseo ha avviato una controffensiva per contrastare le notizie false che circolano sui social e arrivano a intaccare anche i media tradizionali. Una situazione tesa per la politica francese.

Parigi. “Ceci est un mouchoir”. Nella notte tra domenica e lunedì, la controffensiva dell’Eliseo contro le fake news che circolano sui social, e talvolta finiscono anche sulle pagine dei q. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il deputato che ha lanciato la fake sulla cocaina di Macron e tutti quelli che l’hanno seguito

Ne parlano su altre fonti

La risposta di Sarah McBride, senatrice transgender, al deputato che l’ha chiamata “signore” - Sarah McBride, prima deputata transgender a ottenere un seggio in una camera in uno degli Stati federati degli Stati Uniti d’America e oggi rappresentante democratica dello stato del Delaware, è stata pesantemente offesa durante un’audizione alla Commissione Affari Esteri dal deputato repubblicano Keith Self, il quale, per due volte, l’ha introdotta chiamandola “signore”. @la.stampa La deputata transgender Sarah McBride è stata chiamata "signore" dal repubblicano Self durante un'audizione alla Camera #usa #politica #diritti ? suono originale - la. 🔗Leggi su news.robadadonne.it

Deputato Tory: Londra non ha un complesso militare-industriale adeguato e la sua vera minaccia strategica non è la Russia - La Gran Bretagna deve riflettere seriamente su come affrontare le attuali minacce interne ed esterne. Se non provvede in fretta a ripararsi da tali pericoli, non solo sarà in dubbio il suo ruolo guida in Europa livello militare, ma sarà a rischio la sua stessa sopravvivenza. Lo scrive il deputato conservatore Nick Timothy, ex capo dello staff di Downing Street quando era primo ministro Theresa May. 🔗Leggi su strumentipolitici.it

La denuncia del Gladiator: "Dirigente del Castel Volturno ha lanciato pesanti insulti contro il nostro amministratore" - Dirigente del Castel Volturno lancia pesanti insulti all’amministratore del Gladiator. E’ questa la denuncia fatta dalla società sammaritana al termine della sfida andata in scena ieri al Piccirillo, finita con il risultato di 2-1 per i padroni di casa.“La grande vittoria di ieri che ha... 🔗Leggi su casertanews.it

Il deputato che ha lanciato la fake sulla cocaina di Macron e tutti quelli che l’hanno seguito; Putin e il clangore di cingoli: la parata senza precedenti per giustificare narrazione fake sull’Ucraina; Stanotte scosse su Aversa e Giugliano, il messaggio fake su Tik Tok dopo il terremoto; Meloni alla Camera legge il Manifesto di Ventotene: Non è la mia Europa. Approvata risoluzione con 188 favorevoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il deputato che ha lanciato la fake sulla cocaina di Macron e tutti quelli che l'hanno seguito - Dietro la notizia falsa del presidente francese che usa droghe sul treno per Kyiv c'è Nicolas Dupont-Aignan, presidente di Debout la France, che Marine Le Pen voleva come primo ministro in caso di vit ... 🔗ilfoglio.it