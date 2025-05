Il declino dell’umanesimo liberale

Nel panorama contemporaneo, il dibattito sulle radici e il futuro della cultura occidentale è acceso. John Gray, nel suo articolo per il New Statesman, affronta la critica verso le posizioni conservatrici che vedono nel risveglio religioso la chiave per la salvezza dell'Occidente. In particolare, la conferenza dell'Alliance for Responsible Citizenship, svoltasi a Londra, ha attirato l'attenzione, ma non senza suscitare ironia tra i media britannici.

Tra le menti più elevate è di rigore deridere le dichiarazioni dei conservatori che credono che la salvezza dell’occidente risieda in un risveglio religioso”, scrive il filosofo John Gray sul New Statesman. “La conferenza dell’Alliance for Responsible Citizenship, tenutasi a Londra a febbraio, è stata ridicolizzata dai media britannici per la sua attenzione alla necessità di un ritorno alle ‘tradizioni giudaico-cristiane’. Tuttavia, nell’identificare una crisi religiosa come la radice del disordine occidentale, la destra – e non per la prima volta – è in vantaggio. Il fatto fondamentale dell’epoca è la fine dell’umanesimoliberale, i cui seguaci, in calo, si aggrappano cupamente al loro credo in declino per paura di qualcosa di peggio. I loro timori sono comprensibili. I liberali laici sono sempre stati cristiani culturali. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il declino dell’umanesimo liberale

