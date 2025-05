Il Convitto Nazionale di Avellino al XXIII Convegno A N I E S di Montagnana

Il Convitto Nazionale di Avellino ha partecipato con entusiasmo al XXIII Convegno Nazionale del Liceo Classico Europeo, intitolato “Il Liceo Classico Europeo: l’antico in viaggio verso il futuro”. Svoltosi a Montagnana (PD) dal 7 al 9 maggio, l’evento ha riunito appassionati e studiosi per discutere dell’importanza del liceo classico nel contesto educativo contemporaneo.

