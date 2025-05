Il controviale usato per evitare code e T-Red è diventato pericoloso per i pedoni

Il controviale, concepito per alleviare il traffico e le code, si è trasformato in un'area di pericolo per i pedoni. Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo ha presentato un’interrogazione formale all’Amministrazione comunale, evidenziando le gravi criticità lungo il controviale parallelo alla via Emilia, nel centro della frazione di Roveleto. «Negli ultimi mesi, - sostengono - a seguito......

Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo ha presentato un'interrogazione formale all'Amministrazione comunale per segnalare «le gravi criticità presenti lungo il controviale parallelo alla via Emilia, nel centro della frazione di Roveleto».«Negli ultimi mesi, - sostengono - a seguito.

