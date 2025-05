Il conto alla rovescia per il Palio otto cuori battono per Legnano Con le iscrizioni delle Contrade e l’investitura ufficiale dei capitani si entra nel vivo

In breve da Zazoom:

...generare. La città si prepara ad accogliere un evento atteso da tutti, dove tradizione e passione si intrecciano. Le Contrade, pronte a sfidarsi, sono il simbolo di una comunità unita, pronta a celebrare la propria storia. In questo clima di entusiasmo, Legnano si appresta a vivere un'altra emozionante edizione della storica corsa, destinata a rimanere nel cuore di chi partecipa e assiste.

Legnano (Milano), 12 maggio 2025 – L’attesa è alle stelle. A meno di due settimane dall’ultima domenica di maggio, Legnano si tinge dei colori delle sue ottoContrade, che sabato si sono ufficialmente iscritte alla corsa del Palio. Piazza San Magno, cuore pulsante della città, si è trasformata in un caleidoscopio di foulard, cori e inni, in un clima di festa e condivisione che solo il Palio sa regalare. La cerimonia, seconda tappa ufficiale del percorso verso il giorno della corsa, ha visto la partecipazione delle reggenze contradaiole, dei capitani e di un pubblico numeroso e appassionato. Un evento solenne, carico di emozione e simbolismo, che sancisce l’ingresso delleContrade nel vivo della competizione. l’investitura Il momento centrale della cerimonia è stata l’investitura civile dei capitani di prima nomina: Davide Gorletti, per la Contrada San Bernardino, e Pietro Potestio, per Sant’Erasmo, che hanno ricevuto ufficialmente l’incarico e il riconoscimento istituzionale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il conto alla rovescia per il Palio, “otto cuori battono per Legnano”. Con le iscrizioni delle Contrade e l’investitura ufficiale dei capitani si entra nel vivo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conto alla rovescia per la nuova rotatoria sulla Provinciale - Proseguono senza intoppi i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla Strada Provinciale 365, nel territorio di Marcianise. La rotatoria è posta all'intersezione tra la SP 365 e la Strada Provinciale 165 al fine di aumentare la messa in sicurezza di un incrocio che troppo spesso è stato... 🔗Leggi su casertanews.it

I big delle serie tv a Rimini e Riccione, conto alla rovescia: tra gli ospiti Carlo Verdone ed Elena Sofia Ricci - Sono attesi i volti di Mare Fuori, Sandokan e la reunion de I Cesaroni. Tra gli ospiti arriveranno in città Carlo Verdone, Elena Sofia Ricci ed Evangeline Lilly. Madrina dell’evento: l’attrice Caterina De Angelis. A Rimini e Riccione è ufficialmente partito il conto alla rovescia per ospitare la... 🔗Leggi su riminitoday.it

Champions, in casa Sir parte il conto alla rovescia verso il grande appuntamento - E’ iniziato il conto alla rovescia: tra una settimana esatta si alzerà il sipario sulla Final Four di Champions League, in programma all’Atlas Arena di ?ód? dal 16 al 18 Maggio.E proprio venerdì prossimo, la Sir Sicoma Monini Perugia scenderà in campo nella prima delle due semifinali, con la... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il conto alla rovescia per il Palio, “otto cuori battono per Legnano”. Con le iscrizioni delle Contrade e l’investitura ufficiale dei capitani si entra nel vivo; Sale l’attesa per il Palio degli Sbandieratori: sabato 10 maggio piazza Alfieri torna ad ospitare le bandiere astigiane; Conto alla rovescia agli sgoccioli per i Manieri Aperti a Legnano. Ecco programma e modifiche alla viabilità; Il grande ritorno del Palio degli Sbandieratori: questa sera piazza Alfieri si accende di colori, suoni e tradizione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conto alla rovescia agli sgoccioli per i “Manieri Aperti” a Legnano. Ecco programma e modifiche alla viabilità - Tantissimi gli eventi in programma per la giornata dei "Manieri Aperti" di giovedì 1 maggio tra divertimento, cultura e tradizione, ma anche con qualche modifica alla viabilità ... 🔗legnanonews.com

Palio di Legnano, il calendario delle prove libere e ufficiali: La Flora scende in pista per prima - Legnano (Milano), 16 aprile 2025 – È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso il Palio di Legnano 2025 ... quando i colori delle otto contrade torneranno a sfilare tra passione ... 🔗msn.com

Manieri aperti. È già conto alla rovescia - Una giornata nel segno del cibo alla griglia, ma caratterizzata anche dalla premiazione del premio I disegni del Palio:... Una giornata nel segno del cibo alla griglia, ma caratterizzata anche ... 🔗ilgiorno.it