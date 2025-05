Il confronto con Bergoglio | Il realismo di Leone sulla guerra in Ucraina

Sul conflitto in Ucraina, Papa Francesco e il nuovo Papa Leone XIV offrono prospettive distinte: il primo osserva la crisi con un occhio compassionevole, l'altro, con influenze americane, potrebbe adottare un approccio più bilanciato. Francesco Strazzari, docente di Relazioni internazionali alla Scuola superiore universitaria Sant’Anna di Pisa, analizza come queste differenti visioni possano influenzare le dinamiche geopolitiche e le aspettative globali nel contesto attuale.

Sul conflitto in Ucraina c’è continuità tra Bergoglio e Prevost, la differenza è che guardano questo evento con due occhiali diversi. E le origini americane di Leone XIV potrebbero portare Trump ad avere un atteggiamento meno sbilanciato a favore della Russia. Per Francesco Strazzari, docente di Relazioni internazionali alla Scuola superiore universitaria Sant’Anna di Pisa, il nuovo Papa può giocare un ruolo fondamentale nella guerra alle porte dell’Europa.Professore, ha notato differenze nel linguaggio utilizzato da Francesco e da Leonesullaguerra in Ucraina?"Ovviamente possiamo parlare di prime impressioni, visto che Prevost è in carica da pochi giorni. Il suo linguaggio, però, fin dalle primissime esternazioni, si è caratterizzato per le aggettivazioni che associa al concetto di pace: “Autentica, duratura e giusta”. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il confronto con Bergoglio: "Il realismo di Leone sulla guerra in Ucraina"

