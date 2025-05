Il confronto a due per la corsa a rettore del Politecnico dii Bari | le proposte di Carbone e Fratino

Il Politecnico di Bari si prepara a una crucialissima tornata elettorale, con le votazioni per il nuovo rettore fissate per il 5 giugno. A contendersi il prestigioso incarico ci saranno Giuseppe Carbone, 53 anni, esperto di Meccanica applicata alle macchine, e Umberto Fratino, 60 anni, specializzato in Costruzioni idrauliche e marittime. Sarà una competizione che potrebbe segnare un importante cambiamento nella governance dell'istituzione.

