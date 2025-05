Il conflitto di interessi anzi d’amore all’Inps Marina Berlusconi attesa da D&G e altre pillole

Il conflitto di interessi si intreccia con le dinamiche amorose all’INPS, con Marina Berlusconi al centro dell'attenzione. In vista del consiglio di amministrazione di mercoledì 14 maggio, le voci su nomine e strategie si fanno insistenti. Oltre alla gestione del patrimonio dell'istituto, si prospettano anche nuove alleanze e "pillole" di interesse.

Il consiglio di amministrazione di Inps è convocato per mercoledì 14 maggio. Come d’abitudine, il giorno prima è previsto un pre-cda dove devono essere preparati i punti all’ordine del giorno. Uno riguarda la nomina del responsabile dell’imponente patrimonio industriale dell’istituto. E, tra i candidati in pole, c’è il nome di Alessia Rimmaudo, attuale direttrice generale Inps per le Partecipate. La manager conta su appoggi importanti, tra cui quello di Fabio Vitale, consigliere di amministrazione dell’istituto nonché dal dicembre 2022 direttore generale di Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, considerato molto vicino al ministro Francesco Lollobrigida. Tutto bene quindi? Come al solito, il diavolo si nasconde nei dettagli, sotto forma di un conflitto di interessi, o sarebbe meglio dire di cuori: nella vita Rimmaudo è la compagna di Vitale. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il conflitto di interessi (anzi d’amore) all’Inps, Marina Berlusconi attesa da D&G e altre pillole

