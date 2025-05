Il concerto del RegospelCoro a Cavriago per la pace e per Emergency

Il 16 maggio 2025, il RegospelCoro di Reggio Emilia si esibirà al Teatro Novecento di Cavriago in un concerto dedicato alla pace e a Emergency. Con il loro spettacolo "La Conferenza degli Uccelli", il coro mira a sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali e umanitarie, unendo musica e solidarietà per un mondo migliore.

Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Un concerto per la pace e per beneficenza. E’ quello che è stato organizzato venerdì 16 maggio alle 21 al Teatro Novecento di Cavriago dove il RegospelCoro Reggio Emilia tornerà sul palco e si esibirà con lo spettacolo “La Conferenza degli Uccelli” con lo scopo di fare conoscere il dramma della popolazione iraniana. L’incasso della serata, inoltre, andrà a favore di Emergency e di Medici senza frontiere. “La nostra Associazione è una realtà ormai storica della città di Reggio Emilia e con la direzione della Maestra Navid Mirzadeh, negli ultimi 3 anni abbiamo portato alla cittadinanza uno spettacolo intitolato ‘Un Coro per la pace’ – spiega Gabriele Lasagni, presidente Associazione Cantiamo in Coro -. Questo progetto è stato pensato in primis per portare a conoscenza attraverso canti e recitazioni il dramma della popolazione Iraniana e successivamente, visti anche gli eventi mondiali, più in generale il tema della pace e di come concretamente ognuno di noi possa essere portatore di pace ovunque si trovi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il concerto del RegospelCoro a Cavriago per la pace e per Emergency

