Il Comune ha un debito di 16 milioni con la SdS

Santa Maria a Monte si trova in una crisi economica che ha spinto la giunta comunale ad approvare in extremis il bilancio 2025-2027. I cittadini stanno affrontando un aumento significativo delle tariffe dei servizi, mentre le imprese locali stanno lottando con una situazione sempre più complicata. Questo contesto richiede urgentemente soluzioni efficaci e sostenibili per il futuro della comunità.

SANTA MARIA A MONTE"La difficile situazione economica del Comune di Santa Maria a Monte è stata ammessa pubblicamente dalla stessa giunta comunale che, per far quadrare i conti, si è trovata ad approvare il bilancio 2025-2027 l’ultimo giorno utile. Lo sanno bene i cittadini che si sono visti aumentare in modo pesante le tariffe di tutti i servizi. Lo sanno le decine di imprese che vantano centinaia di migliaia di crediti per forniture e lavori fatturati e non ancora riscossi. Lo sa la Societá della Salute a cui l’amministrazione deve ancora 1.600.000 euro per la prestazione dei servizi socio-sanitari erogati". Sinistra Plulare insiste sui conti del Comune di Santa Maria a Monte dopo le dichiarazioni della ex sindaca Parrella."E’ singolare l’autodifesa di un’ex sindaca che ha fatto parte delle amministrazioni di tutti gli schieramenti politici – aggiunge Sinistra Plurale – Nel monocolore Parrella, durato 10 anni, oltre al ruolo di sindaca ha ricoperto il ruolo di assessore al bilancio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il Comune ha un debito di 1,6 milioni con la SdS"

