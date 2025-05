Il Comune dice no alla malamovida Vogliamo un modello di turismo fondato su sport e benessere

La giunta comunale di Cervia si pronuncia con fermezza contro la malamovida, delineando un nuovo modello di turismo. "Vogliamo un turismo fondato su sport, benessere e cultura", affermano, sottolineando l'importanza di un approccio integrato che valorizzi le esperienze positive e salutari per i visitatori e la comunità.

"Il modello turistico di città che Vogliamo si sviluppa essenzialmente su benessere, sport e cultura. Tutte le altre forme di attività sono a supporto di quelle principali ed esisteranno solo se sapranno dialogare fra loro". Con queste parole la giunta comunale di Cervia prende posizione sul tema. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il Comune dice no alla "malamovida". "Vogliamo un modello di turismo fondato su sport e benessere"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comunità energetica. Il Comune dice “sì“ - MONTONE - Il borgo arietano punta sulle fonti rinnovabili per un futuro sostenibile coinvolgendo i cittadini. Il Comune di Montone (nella foto il sindaco Mirco Rinaldi) ha infatti ufficialmente istituito la sua Comunità energetica rinnovabile (Cer) dopo il libera con votazione unanime del Consiglio comunale. Il progetto si inserisce nell’ambito della promozione dell’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili, in linea con l’obiettivo fissato dall’Unione europea. 🔗Leggi su lanazione.it

Il ricorso al debito comune è l’unica strada per la difesa europea, dice Mario Draghi - Pubblichiamo il discorso integrale dell’ex presidente del Consiglio Mario Draghi davanti alle commissioni Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue di Camera e Senato per parlare di competitività Signori Presidenti,Onorevoli Senatori e Deputati,È un grande piacere avere l’occasione di approfondire con voi i contenuti del Rapporto sul Futuro della Competitività Europea.Ringrazio i Presidenti per l’invito. 🔗Leggi su linkiesta.it

Il Comune di Codogno dice no al maxi parco fotovoltaico da 132 mila metri quadrati a Triulza - Codogno (Lodi), 17 aprile 2025 - Il Comune di Codogno alza il muro nei confronti del maxi parco fotovoltaico da 132 mila metri quadrati da piazzare alla frazione Triulza la cui istanza di Procedura Autorizzativa Semplificata (Pas) è stata presentata lo scorso 23 dicembre: il no al progetto è stato protocollato nel pomeriggio del 16 aprile scorso a tutti gli enti preposti che hanno partecipato alla conferenza di servizi oltre alla società proponente, la Five-e-Italy Green sr di Milano. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Il Comune dice no alla malamovida. Vogliamo un modello di turismo fondato su sport e benessere; Dichiarazione della Giunta Comunale di Cervia. No alla “malamovida”: il modello turistico di città che vogliamo è di qualità; Confcommercio Ascom Cervia: Milano Marittima, sì allo sport no alla malamovida; Fiumicino, stretta sulla mala movida: vietati eventi e dj set per 30 giorni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ordinanza “Malamovida”, esplodono le polemiche: “Si puniscono anche i gestori corretti”. Salvemini: “La città non sarà triste” - “Il rispetto del diritto alla quiete e alla qualità di vita dei residenti del centro storico è stato alla base dei provvedimenti dell’ex sindaco Carlo ... 🔗corrieresalentino.it

No alle notti selvagge, sì al divertimento sicuro: ecco il piano del Comune contro la malamovida a Palermo - No alle notti selvagge, sì al divertimento sicuro: ecco il piano del Comune contro la malamovida a Palermo Per le strade del centro storico arriveranno gli operatori dell'associazione Redivivi ... 🔗palermotoday.it

Malamovida a Bari, tornano le polemiche e il “far west” all’Umbertino: il Comune valuta nuove ordinanze - L'articolo Malamovida a Bari, tornano le polemiche e il “far west” all’Umbertino: il Comune valuta nuove ordinanze proviene da Quinto Potere. 🔗msn.com