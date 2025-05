Il Comune blinda la Ztl Otto nuove telecamere

Il Comune intensifica la sicurezza della Ztl con l'installazione di 8 nuove telecamere ai varchi d'ingresso del centro storico. Le aree interessate includono piazza Lazzarini, piazzale Carlo Albani e altre strade principali. I lavori partiranno oggi e comporteranno divieti e modifiche alla viabilità fino a venerdì, mirati a preservare la tranquillità e il decoro dell'area.

Il Comuneblinda la Ztl. Lo fa con 8 nuovetelecamere che sorveglieranno altrettanti varchi d'ingresso al centro storico: in piazza Lazzarini, piazzale Carlo Albani, via Massimi, via Della Ginevra, via Branca, via Rossini, via Curiel e via Mammolabella. I lavori inizieranno oggi, e comporteranno tutta una serie di divieti e modifiche alla viabilità che andranno avanti fino a venerdì. I lavori consistono nella installazione dei nuovi pali e relativi dispositivi, dopo che già nei mesi scorsi erano state sostituite le prime telecamere. "Si tratta di dispositivi ad altissima definizione – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l'assessora alla Viabilità Sara Mengucci – in grado di rilevare ogni tipo di veicolo a motore, dai ciclomotori, ai motocicli, fino ai quadricicli leggeri, oltre naturalmente alle autovetture e autocarri".

