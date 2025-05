il cliente è stanco della monotonia la cucina non deve più ruotare intorno allo chef intervista gabriel collazzo

Stanco della monotonia culinaria, il cliente moderno cerca esperienze uniche e personalizzate. In un'intervista esclusiva, Gabriel Collazzo, chef del Vero di Venezia, condivide la sua visione per il futuro della ristorazione: un approccio vegetale, influenze globali e un'attenzione scrupolosa all'ospite. Scopri perché ritiene che gli italiani siano tra i clienti più sfidanti.

“Chimica e cucina” a Recco, attenti a quei tre: uovo, tartufo e liquirizia - La penultima serata di “Chimica e Cucina” di questa stagione vedrà come protagonisti tre alimenti per preparare dei piatti raffinati di una cucina gourmet: uovo, tartufo e liquirizia. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei loro aspetti organolettici, nutrizionali, storici e... 🔗 Leggi su genovatoday.it

Incendio in un ristorante cinese di Milano: fiamme divampano in cucina, arrivano i pompieri - L’olio bollente che s’incendia, le lingue di fuoco che si allungano sui mobili e l’intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura nella cucina di un ristorante cinese di via Imbonati a Milano nella notte tra domenica e lunedì 7 aprile, teatro di un incendio domato dai pompieri di via Messina... 🔗Leggi su milanotoday.it