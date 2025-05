Il ciondolo con la foto Lino Celesia e il video mentre spara e canta vittoria | chi è il terzo killer di Monreale

Il ciondolo con la foto di Lino Celesia e il video che lo ritrae mentre spara e canta "Vittoria" aprono a interrogativi inquietanti. Chi è il terzo killer di Monreale? Mattias Conti, sospettato di spari in due occasioni, emerge dalle immagini delle telecamere e dal racconto di una fuga in moto con Samuel Acquisto.

Mattias Conti avrebbe fatto fuoco in due diverse occasioni a Monreale: la prima mentre inseguiva a piedi i suoi obiettivi - come dimostrano le immagini riprese dalle telecamere - e la seconda quando si trovava sulla moto guidata da Samuel Acquisto, una Bmw Gs. E le conferme, oltre che dai video. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il ciondolo con la foto Lino Celesia e il video mentre spara e canta vittoria: chi è il terzo killer di Monreale

