Il Cinema Ritrovato 2025 | la dedica a Katharine Hepburn e Luigi Comencini

La Cineteca di Bologna si prepara ad accogliere gli appassionati di cinema per la XXXIX edizione de "Il Cinema Ritrovato", in programma dal 21 al 29 giugno 2025. Quest'anno, il festival rende omaggio all'icona del grande schermo Katharine Hepburn e al celebre regista Luigi Comencini, celebrando capolavori che hanno segnato la storia del cinema.

