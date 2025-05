Il cielo sopra al portego | installazione blu all' ospedale Civile di Venezia

Nei giorni scorsi, l'ospedale Civile di Venezia ha ospitato l'inaugurazione della mostra

È stata inaugurata nei giorni scorsi all'ospedaleCivile di Venezia la mostra "Il cielosopra al portego" che mette in scena l’installazione site-specific di Amdl Circle di Michele De Lucchi, in dialogo con il progetto dedicato all’ospedaleVeneziano di Le Corbusier.Clicca qui per iscriverti. 🔗Leggi su Veneziatoday.it