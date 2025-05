Il cast di Beautiful in visita a Napoli e Capri

Il cast di "Beautiful" ha fatto tappa a Napoli e Capri per un evento imperdibile! Scopri le ultime novità della soap opera più amata al mondo e vivi l'emozione dell'incontro con i protagonisti. Non perdere l'occasione di leggere tutto su Donne Magazine e rimanere aggiornato!

Scopri le novità della soap opera più amata al mondo e l'incontro con i protagonisti Beautiful torna in Italia: un evento imperdibile per i fan su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il cast di Beautiful in visita a Napoli e Capri

La soap Beautiful sbarca a Napoli: quando iniziano le riprese e come partecipare all’evento per incontrare il cast - Beautiful, la soap opera di Canale 5 torna in Italia e sceglie Napoli e Capri. Attesi quattro storici protagonisti: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e il grande ritorno di Jack Wagner, l’indimenticabile Nick Marone. Le riprese sono previste dal 28 al 31 maggio, ecco le info per partecipare all'evento al Maschio Angioino e incontrare il cast. 🔗Leggi su fanpage.it

