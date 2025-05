Il cardinale Timothy Dolan sulla velocità del Conclave | Il cibo di Santa Marta è stato un incentivo per chiudere

Si è concluso in poche votazioni il Conclave che ha eletto Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, come successore di Francesco. La sua sorprendente vittoria ha sbaragliato i favoriti del momento, tra cui Parolin e Tagle. Mentre il nuovo pontificato prende avvio, emergono già interessanti dettagli su strategie e possibili direzioni che il Papa intende adottare per affrontare le sfide della Chiesa contemporanea.

Si è concluso dopo appena quattro votazioni il Conclave che ha eletto il successore dello scomparso Papa Francesco. Lo statunitense Robert Francis Prevost è salito al soglio pontificio assumendo il nome di Leone XIV, dopo aver "battuto" gli altri cardinali, in particolare i favoriti Parolin, Tagle, Zuppi e Pizzaballa.Il suo pontificato è appena iniziato, ma già spuntano alcuni dettagli su quanto accaduto all'interno della Cappella Sistina, dall'andamento degli scrutini ad altri divertenti retroscena. Uno di questi coinvolge TimothyDolan, esponente dell'ala più conservatrice dei porporati. Alla CNN, l'arcivescovo di New York ha infatti raccontato di non aver particolarmente apprezzato il cibo proposto da Casa SantaMarta, la residenza che ha ospitato i cardinali in questi giorni.Conclave: il menù a Casa SantaMarta Pasti frugali, poco vino.

