Il carcere non è la soluzione ai femminicidi | inasprire le pene non cancellerà la violenza di genere

Il carcere non rappresenta la soluzione ai femminicidi; inasprire le pene non estinguerà la violenza di genere. Questa problematica è radicata in dinamiche politiche e sociali profondamente radicate. Per affrontare efficacemente il fenomeno, è necessario sovvertire il nostro status quo e ripensare insieme a una società più equa e rispettosa.

