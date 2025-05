Il cancello è difettoso | due bambini scappano dall' asilo

Due bambini di un asilo nel Trevigiano sono riusciti a fuggire dalla scuola grazie a un cancello difettoso. Approfittando del malfunzionamento del sistema di chiusura, i piccoli sono tornati a casa da soli, senza alcuna conseguenza. La notizia, riportata dai media locali, solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture educative.

Due bambini di un asilo del Trevigiano sono "fuggiti" dall a scuola, senza che nessuno se ne accorgesse, approfittando del malfunzionamento del sistema di chiusura del cancello . I due piccoli sono rincasati da soli, a piedi, senza nessuna conseguenza . Lo riportano i media locali, aggiungendo che l'episodio risale al mese scorso e che, in seguito agli accertamenti, è stato verificato come non fosse.

