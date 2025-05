Il Canaletto concede il bis Donne ecco Fossamastra Porto Venere negli junior

La seconda prepalio stagionale a Porto ha regalato emozioni indimenticabili. Il Canaletto ha bissato il successo della Morin, conquistando il suo secondo acuto, mentre le campionesse uscenti del Fossamastra hanno mostrato una grande tenacia, rimontando negli ultimi metri. Non da meno, i giovani del Porto Venere hanno sfruttato il fattore campo, trionfando in una gara avvincente. Un evento straordinario che ha esaltato la tradizione remiera locale.

Il Canaletto che bissa il successo della Morin, cogliendo il secondo acuto stagionale; la prima affermazione delle campionesse uscenti del Fossamastra, capaci di una grande rimonta negli ultimi metri, così come dei giovani di PortoVenere, che sfruttano il fattore campo vincendo al termine di una gara entusiasmante. Queste le diapositive della seconda prepalio stagionale organizzata a PortoVenere.Nel consueto scenario del canale, i senior del Canaletto – cui molti hanno già attaccato l'etichetta dei favoriti – fanno propria una gara condotta dall'inizio alla fine e messa in forse solo all'ultimo dalla splendida rimonta delle Grazie, seconda, e dal ritorno del Marola, terzo. Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Cesare Pistarino e Francesco Landi, timonati da Jacopo Fortini, chiudono in 11'01''55, 66 centesimi in meno dei graziotti.

