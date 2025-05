Il Branco in giro per l' Irpinia | Lupi in tour dal 13 al 18 maggio

Dal 13 al 18 maggio, il "branco" dell'U.S. Avellino 1912 attraverserà l'Irpinia, portando entusiasmo e passione. In questa settimana di eventi, delegazioni di calciatori e dirigenti incontreranno tifosi e comunità locali, rispondendo alle numerose richieste di partecipazione. Un’opportunità unica per rafforzare il legame tra squadra e territorio.

L’ U.S. Avellino 1912 comunica che, nella settimana che andrà da Martedì 13 a Domenica 18 maggio, con iniziative che coinvolgeranno delegazioni di calciatori e dirigenti toccherà con mano l’entusiasmo del territorio irpino.Attraverso le numerosissime richieste pervenute da club e tifosi. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Il Branco in giro per l'Irpinia: Lupi in tour dal 13 al 18 maggio

Ne parlano su altre fonti

Il Branco in giro per l'Irpinia: Lupi in tour dal 13 al 18 maggio - L’ U.S. Avellino 1912 comunica che, nella settimana che andrà da Martedì 13 a Domenica 18 maggio, con iniziative che coinvolgeranno delegazioni di calciatori e dirigenti toccherà con mano l’entusiasmo del territorio irpino.Attraverso le numerosissime richieste pervenute da club e tifosi... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Sant'Arsenio (Salerno), branco di lupi a spasso in centro. Il sindaco: “Massima prudenza” - Roma, 25 febbraio 2025 - Lupi a passeggio per il centro di Sant'Arsenio, comune nel Salernitano. L'avvertimento arriva direttamente dal sindaco Donato Pica dopo aver visionato il video choc del comune che mostra i predatori aggirarsi in zona di via Cannavali. Gli avvistamenti sono avvenuti di notte, tra le 2.00 e le 5.00, e sono stati registrati dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza comunale (Il video si riferisce alla notte del 20 febbraio, ndr). 🔗Leggi su quotidiano.net

Lupi scatenati a Città Sant'Angelo: branco sbrana un cavallo, 2 caprette e 18 lepri in un recinto [FOTO] - Sarebbero 6 i lupi che si aggirano nell'ultimo periodo nella zona di Città Sant'Angelo.Come si legge in una nota il branco avrebbe sbranato un cavallo, due caprette e ben 18 lepri, tutti animali regolarmente custoditi in un recinto.Un caso emblematico quello accaduto recentemente nel comune... 🔗Leggi su ilpescara.it

Il Branco in giro per l'Irpinia: Lupi in tour dal 13 al 18 maggio; Il Branco in giro per l'Irpinia: Lupi in tour dal 13 al 18 maggio; Giro d’Italia 2025, il 15 maggio il passaggio della corsa in Irpinia e l’arrivo a Napoli; Un bellissimo esemplare di lupo avvistato a Bagnoli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lupi, settimana in tour per i club della provincia - Il Branco in giro per l’Irpinia. L’ U.S. Avellino 1912 comunica che, nella settimana che andrà da Martedì 13 a Domenica 18 maggio, con iniziative che coinvolgeranno delegazioni di calciatori e dirigen ... 🔗corriereirpinia.it

Lupi, il Veneto aggiorna il censimento (20 branchi, 200 esemplari): «Dalle malghe già scesi in pianura» - VENEZIA - Stando all'ultimo censimento, in Veneto ci sono circa venti branchi di lupi con una stima di almeno 200 esemplari. «Ma sono numeri vecchi e infatti stiamo aggiornando i ... 🔗ilgazzettino.it

Pesaro, un branco di lupi nel campo vicino alle case: neanche il trattore li spaventa - PESARO - Un branco di lupi a qualche centinaia di metri dalle case, per nulla spaventati dalla presenza umana. Il video è stato girato in un campo coltivato nei pressi di Villa Betti, ... 🔗msn.com