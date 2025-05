Il bel tempo ha le ore contate | nuova perturbazione in arrivo sulla Sicilia

Il bel tempo in Sicilia ha le ore contate: un nuovo vortice depressionario si avvicina, portando con sé aria di maltempo. Tuttavia, prima dell'arrivo della perturbazione, godiamo di due giorni di sole, un ultimo assaggio di tranquillità meteorologica prima dell'intensa fase instabile attesa nel sud Italia a metà settimana.

Il temporaneo campo di alta pressione presente sullaSicilia si sta avvicinando al capolinea: complice un nuovo insidioso vortice depressionario che entro metà settimana attraverserà il Sud portando maltempo, localmente anche intenso. "Ci attendono tuttavia ancora due giorni perlopiù soleggiati. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il bel tempo ha le ore contate: nuova perturbazione in arrivo sulla Sicilia

