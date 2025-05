Il bavaglio di Sala | non si parli di immigrati

Il sindaco di Milano e diversi esponenti della sinistra si uniscono contro il Remigration Day, un convegno delle forze identitarie europee previsto in Lombardia per discutere di sicurezza. La manifestazione ha sollevato preoccupazioni e polemiche, culminando in minacce all'hotel designato per l'evento. L'atmosfera è tesa, mentre il dibattito su immigrazione e sicurezza si intensifica nella città.

🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il bavaglio di Sala: non si parli di immigrati

