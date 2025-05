Il Baracchino Amazon pubblica il trailer della serie stand-up comedy italiana in arrivo su Prime Video

PrimeVideo ha pubblicato il trailer de Il Baracchino, la prima serieitaliana d’animazione Amazon Original, ambientata nel mondo dellastand-up comedy, prodotta da Lucky Red, in collaborazione con PrimeVideo e realizzata a Palermo dallo studio di animazione Megadrago. Creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, Il Baracchino sfrutta e mescola tra loro in maniera del tutto inedita varie tecniche d’animazione grazie all’uso del software Blender – dal 3D alla stop-motion, dall’animazione tradizionale 2D all’uso di pupazzi e marionette – per dare vita e sostanza, nell’arco di sei episodi, ad una galleria di tragicomici personaggi impossibili da dimenticare. Con le voci di Pilar Fogliati, Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Frank Matano, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Luca Ravenna, Daniele Tinti, Michela Giraud, Yoko Yamada e dello stesso Salvo Di Paola. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il Baracchino, Amazon pubblica il trailer della serie stand-up comedy italiana in arrivo su Prime Video

