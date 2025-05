Il bar del centro con metà dei lavoratori in nero scatta la sospensione

Il bar del centro è finito nel mirino delle autorità per l’impiego di lavoratori in nero. Durante un'ispezione del Contingente Ispettorato Nazionale Lavoro Sicilia, è emerso che metà del personale era irregolarmente assunto. A seguito dei controlli, sono scattati sia la sospensione che una multa per il titolare, sottolineando l'importanza del rispetto delle norme lavorative.

sospensione e multa. Questi i provvedimenti ai danni di un bar del centro cittadino che lavorava con metà dei dipendenti in nero. A scoprirlo il personale del Contingente Ispettorato Nazionale Lavoro Sicilia, impegnato la scorsa settimana in una serie di controlli.Nel dettaglio, il titolare. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il bar del centro con metà dei lavoratori in nero, scatta la sospensione

