Il bar del centro con metà dei lavoratori in nero scatta la sospensione

Il bar del centro città è finito nel mirino delle autorità per irregolarità lavorative. Grazie ai controlli del Contingente Ispettorato Nazionale Lavoro Sicilia, è emerso che metà dei lavoratori operava in nero, portando alla sospensione dell’attività e a una multa per il titolare. Scopriamo i dettagli di questa situazione.

sospensione e multa. Questi i provvedimenti ai danni di un bar del centro cittadino che lavorava con metà dei dipendenti in nero. A scoprirlo il personale del Contingente Ispettorato Nazionale Lavoro Sicilia, impegnato la scorsa settimana in una serie di controlli.Nel dettaglio, il titolare.

