Il 4 Memorial Franco Chignoli 2025 al via il 24 maggio | 12 big internazionali nel centro sportivo di Zambrotta

Il 4° Memorial Franco Chignoli prenderà il via il 24 maggio 2025, ospitando 12 big internazionali nel centro sportivo di Zambrotta. Da torneo giovanile di provincia a evento di rilevanza internazionale in meno di quattro anni, il Memorial si prepara a vivere un'altra emozionante edizione, pronta a regalare sport e spettacolo.

Da torneo giovanile di provincia a torneo-evento internazionale in meno di quattro anni. Il MemorialFrancoChignoli si avvia verso il fischio. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

«L'ho strozzata io». Franco Pettineo confessa: ha ucciso Sabrina Baldini. La relazione, la fuga e la cattura: cosa è successo - Ha confessato Franco Pettineo, 52 anni, l'uomo che l'altra notte ha ucciso, strozzandola, la convivente Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, trovata morta ieri mattina in un'abitazione di... 🔗Leggi su leggo.it

Mister Movie | Film su Franco Battiato, Rai Fiction prepara un biopic sull’icona della musica italiana? - Sembra che Rai Fiction stia coltivando un nuovo ambizioso progetto dedicato a una figura monumentale della cultura italiana. Dopo la produzione incentrata su Peppino Di Capri, le indiscrezioni, lanciate dal sito l’architetto, indicano che la prossima figura ad essere celebrata sul piccolo schermo sarà l'indimenticabile Franco Battiato. Si profila all'orizzonte un film biografico destinato a Rai 1, con l'obiettivo di narrare l'esistenza e il percorso artistico del poliedrico cantautore, compositore e regista siciliano. 🔗Leggi su mistermovie.it

Semifinale Memorial Presidenti: Amici di Davide sfida Vetto per la finalissima - Giovedì cruciale per Amici di Davide e Vetto (foto). Stasera (ore 20.30) a Cavola le due squadre si affrontano nella semifinale del Memorial Presidenti di Terza categoria: in palio il pass per la finalissima fissata giovedì 1° maggio (ore 16) al Centro Coni di Castelnovo Monti. Spettatore interessato la Plaza Montecchio che ha già staccato il visto eliminando il Gatta. I locali di Roccatagliata sono in lotta per l’8° e ultimo posto che assicura i play-off nel girone unico appena vinto in carrozza dallo Sporting Cavriago, mentre i vettesi del trainer Domenichini viaggiano spediti e col blitz ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Presentato al Sinigaglia il Memorial Franco Chignoli: non solo calcio giovanile, ma anche beneficenza per sette!; Memorial Franco Chignoli: un Tributo di sport e solidarietà; Memorial Franco Chignoli, giovani calciatori in campo il 24 e 25 maggio: con loro anche un campione del mondo; ADB: tutti i risultati della settimana! 20-26 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Presentato al Sinigaglia il “Memorial Franco Chignoli”: non solo calcio giovanile, ma anche beneficenza per sette! - Il torneo internazionale riservato alla categoria “Pulcini 2° anno” quest'anno vedrà una straordinaria partecipazione internazionale. Tutte le partite sui campi del centro sportivo Eracle di Casnate c ... 🔗ciaocomo.it

Memorial Franco Chignoli, giovani calciatori in campo il 24 e 25 maggio: con loro anche un campione del mondo - È tutto pronto per la quarta edizione del Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale FIGC riservato alla categoria “Pulcini 2° ... 🔗espansionetv.it