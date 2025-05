il 15 e 16 maggio due appuntamenti con la biodiversità a tavola rassegna di valorizzazione di prodotti autoctoni

Il 15 e 16 maggio, Perugia ospita due eventi imperdibili dedicati alla biodiversità a tavola. La rassegna "Assaggi e racconti di prodotti rari di varietà antiche dell’Umbria", promossa dall'Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, celebra i tesori gastronomici locali, in preparazione della "Giornata Nazionale della Biodiversità". Un'opportunità per scoprire e gustare l'autenticità umbra.

PERUGIA – Sono due gli appuntamenti in programma questa settimana per “La Biodiversità a tavola. Assaggi e racconti di prodotti rari di varietà antiche dell’Umbria nei ristoranti Evoo Ambassador”, la rassegna proposta dall’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in vista della “Giornata Nazionale di interesse agricolo e alimentare” di martedì 20 maggio 2025, con il coinvolgimento degli “Umbrian #EVOOAmbassador – Testimoni di oli unici”, la rete creata dalla Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria che seleziona i migliori ristoranti ed enoteche umbri in cui trovare prodotti di qualità tra cui una ricca selezione di oli e.v.o. prodotti in Umbria.Giovedì 15 maggio? presso il “Ristorante Il Moderno” in pieno centro storico a Perugia si terrà infatti una cena degustazione a base di Fagiolina del lago Trasimeno (Presidio Slow Food) con olio di cultivar Dolce Agogia abbinato al vino Trebbiano Spoletino della Cantina Antonelli; Hummus di Roveja (Presidio Slow Food) in abbinamento al Sagrantino di Montefalco della Cantina Adanti e un dolce con olio Evo Decimi n° 51 (Presidio Slow Food) che nasce da un olivaggio in prevalenza di cultivar Moraiolo e di altre varietà antiche, in abbinamento alla Vernaccia di Cannara della Cantina Di Filippo. 🔗Leggi su Lopinionista.it