Igiene urbana Costa | L’opposizione dimentica che il contratto lo hanno firmato loro

Fiumicino, 12 maggio 2025 – In risposta alle recenti dichiarazioni di alcuni esponenti dell’opposizione riguardo alla gestione del servizio di igiene urbana, è fondamentale chiarire la situazione. È importante ricordare che il contratto con la società responsabile del servizio è stato siglato dall'amministrazione che includeva gli attuali consiglieri di opposizione, rendendo paradossale la loro attuale posizione critica.

Fiumicino, 12 maggio 2025 – “In merito al comunicato diffuso da alcuni esponenti delL’opposizione, sulla gestione del servizio di Igieneurbana, è doveroso fare chiarezza e ristabilire la verità dei fatti. Il contratto con la società incaricata del servizio è stato firmato dall’amministrazione di cui facevano parte proprio gli attuali consiglieri di opposizione. È quindi quantomeno paradossale che oggi quegli stessi esponenti usino toni allarmistici e insinuazioni tanto gravi quanto infondate, parlando di “rapporti noti” tra l’attuale Amministrazione e la ditta, dimenticando – o facendo finta di dimenticare – che la scelta di quel fornitore è stata assunta da loro stessi”. Così l’assessore Costa risponde alle accuse (Leggi qui)“Siano allora chiari – continua- e abbiano il coraggio di dire apertamente a cosa alludono: noi non abbiamo nulla da nascondere. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

