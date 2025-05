Ieri in Campania | suicidio dal Duomo di Milano i tatuaggi riconducono a De Maria

In breve da Zazoom:

Riviviamo insieme le notizie principali in Campania di ieri, domenica 11 maggio 2025. Tra gli eventi più significativi, il Santuario di Montevergine ha accolto una folla di pellegrini in un emozionante incontro con la Madonna di Fatima, un momento di profonda spiritualità che ha dato il via a intense giornate di preghiera e riflessione. Scopri i dettagli di questa partecipazione straordinaria. (LEGGI ...)

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, domenica 11 maggio 2025. Avellino – Un’ondata di fede e devozione ha avvolto il Santuario di Montevergine, dove tantissimi pellegrini hanno accolto con profonda commozione la Madonna di Fatima. Un momento carico di spiritualità e partecipazione, che ha segnato l’inizio di giornate intense di preghiera e raccoglimento. (LEGGI QUI)Benevento – Uno scatto d’ira o un litigio, non è ancora ben chiaro. Intervento della Polizia e dei CarabinIeri questo pomeriggio in un appartamento lungo il centralissimo Viale Mellusi per provare a parlare e riportare alla calma un uomo protagonista di un lancio di oggetti dal balcone del suo appartamento. (LEGGI QUI)Caserta – Un uomo si è suicidato lanciandosi nel pomeriggio dal Duomo di Milano. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: suicidio dal Duomo di Milano, i tatuaggi riconducono a De Maria

Su altri siti se ne discute

Ieri in Campania: Benevento, Via Crucis nel segno della speranza. Ancora un suicidio in carcere - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, venerdì 4 aprile 2025. Avellino – I dazi imposti dalla Casa Bianca all’Unione europea impensieriscono gli operatori del vino di Irpinia e Sannio alla vigilia del 57° Vinitaly (Veronafiere, 6-9 aprile). Secondo una elaborazione della Camera di Commercio Irpinia Sannio su base Istat il valore delle vendite verso gli Usa ammonta a quasi 9 milioni di euro per una quota di mercato che supera il 30% del totale export. 🔗Leggi su anteprima24.it

Ieri in Campania: omicidio-suicidio, spari davanti l’asilo. Nel Sannio auto centra gazzella dei Carabinieri - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, lunedì 7 aprile 2025. Avellino – “Il ministro Salvini ha rivendicato il ministero dell’Interno? Dico una cosa: questo fine settimana per me è stato molto bello perché l’Avellino ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C, questo ha completamente monopolizzato la mia attenzione”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗Leggi su anteprima24.it

Ieri in Campania: maxi sequestro di droga in Irpinia. L’ex ministro Sangiuliano nel Sannio per il suo libro su Trump - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 4 marzo 2025. Avellino – I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’ausilio di una pattuglia cinofila composta da due militari della Compagnia G. di F. di Capodichino con il cane LYAN, all’esito di un provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno sottoposto a sequestro rilevanti quantitativi di diverse sostanze stupefacenti. 🔗Leggi su anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Ieri in Campania: suicidio dal Duomo di Milano, i tatuaggi riconducono a De Maria; Milano, transenne in Duomo dopo il suicidio del detenuto; L'evaso in fuga si suicida dal Duomo. La collega scomparsa morta con ferite alla gola e ai polsi; Il suicidio di Emanuele De Maria: un volo di oltre 60 metri davanti a migliaia di persone. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Emanuele De Maria suicida dal Duomo di Milano - Si è tolto la vita lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano Emanuele De Maria, l'uomo che ieri mattina ha accoltellato un suo collega davanti all'hotel Berna dove entrambi lavoravano. (ANSA) ... 🔗msn.com

Suicida dal Duomo: è De Maria, omicida evaso dal carcere di Bollate. A Parco Nord trovato cadavere della collega scomparsa - L’uomo aveva accoltellato ieri mattina un collega all’Hotel Berna di Milano, dove aveva trovato posto in lavoro esterno dal carcere di Bollate ... 🔗msn.com

Il detenuto in fuga si suicida gettandosi dal Duomo. Trovato un corpo in un laghetto: probabile sia la collega - Emanuele De Maria aveva accoltellato un collega. Sarebbe poi stato trovato il corpo di Chamila Wijesuriyauna, scomparsa venerdì: lavorava con l'evaso in hotel. 'Un botto e poi le urla', lo choc di chi ... 🔗ansa.it