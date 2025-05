Identità rubata online imprenditori truffati | Accusati di disonestà ma siamo noi le vittime

In breve da Zazoom:

Montelupo Fiorentino, 12 maggio 2025 – Un'operazione fraudolenta sta colpendo il mercato online: la RM Group Srl, un'azienda fittizia, si appropria indebitamente dell'identità di un'azienda legittima per vendere fari auto mai esistenti. Questa attività illecita si nutre di inganni, attirando clienti ignari e incassando pagamenti per merce che non verrà mai consegnata, rimanendo finora impunita e sollevando preoccupazioni tra i consum

Montelupo Fiorentino (Firenze), 12 maggio 2025 – Vendere fari auto senza averne mai stoccato uno. Rubare l’Identità di un’azienda seria, spacciare quel nome per proprio, agganciare clienti inconsapevoli online e incassare pagamenti per merce che non verrà mai spedita. Semplice, pulito e — almeno per ora — impunito. Succede a Montelupo Fiorentino, dove da circa un anno la RM Group Srl (proprietaria del marchio denominativo RMG) è ostaggio di un truffatore che ha clonato il suo nome e persino l’indirizzo fisico della sede. Un furto d’Identità digitale che sta mettendo a dura prova non solo la reputazione dell’azienda, ma anche la pazienza e la tenuta psicologica del suo amministratore e dei suoi titolari. A raccontare l’incubo iniziato a luglio 2024, vissuto dall’azienda – clonata online, finita al centro di una truffa ben congegnata e quindi travolta dalle proteste – è Simone Morrocchi, di Empoli, amministratore delegato e con i soci, vittima di questo truffatore seriale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Identità rubata online, imprenditori truffati: “Accusati di disonestà, ma siamo noi le vittime”

Le notizie più recenti da fonti esterne

La nuova frontiera della truffa online: ecco il finto Spid che ruba l’identità digitale - Nelle ultime settimane sempre più segnalazioni arrivano da tutta Italia su una nuova truffa che riguarda lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitaleNegli ultimi tempi è tornata alla ribalta la truffa del doppio Spid, chiamata così proprio perché si basa sulla creazione di nuove identità digitali, al posto delle personali, ma queste gestite interamente dai truffatori, che quindi possono compiere azioni presso tutti i siti istituzionali a nome nostro in maniera fraudolenta. 🔗Leggi su cityrumors.it

Rubano identità e aprono conti online a nome di cittadini ignari: scoperta truffa a Chieti - La frode scoperta dal comando provinciale di Chieti, coadiuvato dalla Guardia di Finanza di Ortona e con l'aiuto di Poste Italiane. Il gruppo criminale utilizzava documenti falsi per accedere a servizi bancari: frode accertata di 50.000 euro ai danni di un istituto bancario.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Tiktoker si toglie la vita: inchiesta per istigazione al suicidio dopo gli insulti online sotto i video che parlavano di identità di genere e transizione - Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi Davide Garufi, 21 anni, si è ucciso nella sua casa di Sesto San Giovanni. Era noto sui social come Alexandra e raccontava online il percorso alla scoperta della propria identità di genere. Follower e sostenitori sarebbero stati più dei detrattori 🔗Leggi su vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

Dati rubati a InfoCert, l'azienda risponde: «Non interessati né SPID né PEC». E fornisce nuovi dettagli sul furto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia