IdentifAI smaschera i falsi dell’intelligenza artificiale

Con la crescente diffusione delle applicazioni di intelligenza artificiale, emerge la necessità di sviluppare strumenti digitali capaci di de-generare e riconoscere l'intervento degli algoritmi. IdentifAi, startup innovativa con sede a Milano, si propone di rispondere a questa esigenza, specializzandosi nella creazione e nel training di modelli (de)generativi per identificare l’origine delle opere generate dall'intelligenza artificiale.

MENTRE LE APPLICAZIONI di Intelligenza artificiale proliferano, urge correre ai ripari e avere anche strumenti digitali, in grado di de-generare, cioè di identificare in maniera univoca l’intervento degli algoritmi intelligenti. Nasce da questa idea IdentifAI, startup innovativa con sede a Milano, specializzata nella definizione e nel training di modelli (de)generativi per identificare l’origine di contenuti potenzialmente generati da sistemi di intelligenza artificiale. "L’avanzamento tecnologico in ambito generative AI causerà un avvicinamento tra il mondo fisico e quello digitale rendendoli indistinguibili ad occhio umano", spiega Marco Ramilli, cofondatore di IdentifAI. "Credo sia nostro diritto essere informati, in ogni momento, su ciò che utilizziamo per alimentare la nostra mente, che a sua volta dirige la nostra opinione". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - IdentifAI smaschera i falsi dell’intelligenza artificiale

