Idan Alexander torna a casa | Israele e Trump uniti contro Hamas

Idan Alexander torna a casa in Israele, grazie alla combinazione di pressione militare e diplomatica orchestrata dal Presidente Trump. In un momento carico di emozioni, il leader americano ha confermato il suo impegno nel sostenere Israele nella lotta contro Hamas, sottolineando l'importanza di una cooperazione strategica per garantire la sicurezza della regione.

"È un momento molto emozionante, IdanAlexander è tornato a casa. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla nostra pressione militare e alla pressione diplomatica esercitata dal Presidente Trump. Oggi ho parlato con il Presidente Usa. Mi ha detto: 'Sono impegnato con Israele. Sono impegnato a continuare a lavorare con te in stretta collaborazione' per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra: liberare tutti gli ostaggi e sconfiggere Hamas. Questi due obiettivi vanno di pari passo. Sono strettamente collegati". Lo ha dichiarato il premier israeliano in una nota diffusa dal suo ufficio. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idan Alexander torna a casa: Israele e Trump uniti contro Hamas

