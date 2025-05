Ialuronidasi | cos' è e che lati negativi può avere? Ne abbiamo parlato con l' esperto

Sempre più persone si rivolgono al medico estetico per dissolvere i tanti, troppi filler del passato. Ed è boom di Ialuronidasi . abbiamo deciso di esplorare i possibili rischi di questa pratica 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Banche, Buch: da fusioni transfrontaliere Ue benefici e lati negativi - Roma, 10 apr. (askanews) – Le fusioni bancarie trans frontaliere in Europa offrono potenziali benefici, “consentendo alle banche di fare un miglior uso delle tecnologie più all’avanguardia, di sfruttare le economie di scala e di migliorare la diversificazione del rischio”. Tuttavia al tempo stesso “hanno anche dei lati negativi. Banche grandi e più complesse devono essere ben gestite, specialmente in tempi di accresciuti rischi geopolitici. 🔗 Leggi su ildenaro.it

Il perito Emiliano Giardina difeso dai Poggi, cos'è la ricusazione e perché la Procura l'ha richiesta - Delitto di Garlasco, chiesta la ricusazione del professor Emiliano Giardina come consulente per l’incidente probatorio: ecco di cosa si tratta 🔗 Leggi su notizie.virgilio.it

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it