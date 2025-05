I vigili del fuoco di Lanzo Torinese piangono il capo distaccamento Gianpiero Cresto Lobia morto dopo una lunga malattia

I vigili del fuoco del distaccamento di Lanzo Torinese sono in lutto per la scomparsa di Gianpiero Cresto Lobia, capo distaccamento, venuto a mancare ieri, domenica 11 maggio 2025, dopo una lunga malattia. A soli tre giorni dal suo 61° compleanno e dal tanto atteso pensionamento, la comunità dei pompieri ricorda il suo impegno e la sua dedizione al servizio.

Lanzo Torinese piange Gianpiero Cresto Lobia: addio al Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco; I vigili del fuoco piangono il capo distaccamento Gianpiero Cresto Lobia, morto dopo una lunga malattia; I Vigili del Fuoco di Lanzo dicono addio all'ex Capo Distaccamento Gianpiero Cresto Lobia; Un uomo è morto cadendo dal ponte del Diavolo a Lanzo Torinese. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I vigili del fuoco di Lanzo Torinese piangono il capo distaccamento Gianpiero Cresto Lobia, morto dopo una lunga malattia - Avrebbe abbandonato presto la carica per ragioni di età, aveva addestrato anche diverse giovani leve ... 🔗torinotoday.it

Lanzo Torinese piange Gianpiero Cresto Lobia: addio al Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Dal 12 al 14 maggio camera ardente nella caserma di via Uppia, poi il funerale nella chiesa di San Giacomo a Balangero. Un’intera comunità si stringe intorno a chi ha fatto del servizio la sua vita ... 🔗giornalelavoce.it

Gianpiero cresto lobia, vigile del fuoco volontario di lanzo torinese, si è spento a pochi giorni dal pensionamento - La comunità di Lanzo Torinese piange la scomparsa di Gianpiero Cresto Lobia, vigile del fuoco volontario e capo distaccamento dal 1996 al 2024, ricordato per il suo impegno operativo e nella formazion ... 🔗gaeta.it