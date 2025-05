I Sogni Costruiti | dal web alla TV la rubrica onirica dei vip si fa in tre

Scopri "I sogni costruiti", la rubrica onirica ideata da Vito Maria Camposeo, che da social si sposta su MediterraneaTv. Amata per la sua atmosfera intima, si rinnova mantenendo il suo concept originale: da oltre un’ora a 30 minuti, ogni puntata svela i sogni dei VIP, trasformando le nostre fantasie in realtà visive.

La rubrica ideata da Vito Maria Camposeo — nata sui social in lockdown e amata per la sua atmosfera intima — si rinnova pur restando fedele al concept. Su MediterraneaTv (Canale 268 SmartTV, 89 DTT) e in diretta streaming, ogni puntata passerà da oltre un'ora a 30 minuti per adeguarsi ai palinsesti, ma manterrà l'assetto destrutturato che alterna confessionali, giochi onirici (gli "split") e approfondimenti di psicologi, medici, astrologi e opinionisti.Il cast di ospiti e professionistiDalle star italiane (Lucia Bramieri, Angela Melillo, Raimondo Todaro, Carlo Pietropoli, Brando Giorgi) a nuovi vip internazionali: l'inedita collaborazione con il manager Gabriel Blanco porterà sul divano telenoveleros latino-americani, cantanti e modelle di prima fascia. In studio, oltre alla psicologa Dr.

