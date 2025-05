I rovi invadono il marciapiede | Impossibile camminare

I rovi invadono il marciapiede, rendendo impossibile il passaggio. Fino alla fine dell'anno scolastico, via De Falco a Caserta è un percorso affollato da studenti diretti al Liceo Manzoni, temporaneamente trasferito per lavori di ristrutturazione finanziati dal Pnrr. Come si può vedere, la situazione è critica e richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza.

🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - I rovi invadono il marciapiede: "Impossibile camminare"

