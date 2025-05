I risultati delle elezioni di mezzo termine nelle Filippine

I risultati delle elezioni di mezzo termine nelle Filippine stanno rivelando un intensa battaglia tra le dinastie dei Marcos e dei Duterte, con l'improvvisa emergenza degli Aquino. Mentre i dati preliminari arrivano, il panorama politico si fa sempre più complesso e intrigante, promettendo sviluppi significativi per il futuro del paese. Scopri di più abbonandoti al nostro sito.

Nel regolamento di conti al coltello tra i Marcos e i Duterte, sembrano risaltare fuori gli Aquino. I risultati per le elezioni di mezzoterminenelleFilippine iniziano ad arrivare ora, ma. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I risultati delle elezioni di mezzo termine nelle Filippine

Su altri siti se ne discute

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗Leggi su genovatoday.it

Otto e mezzo, attacco frontale di Lerner a Trump: "Bullo e gorilla, i risultati?" - La guerra commerciale dei dazi imposta da Donald Trump rischia di rivelarsi un boomerang pericoloso, almeno per il suo Paese. Negli Stati Uniti la borsa crolla e prosegue l'emorragia di miliardi. Un atteggiamento, quello del Presidente americano, che Gad Lerner non ha esitato un attimo a definire da "bullo e gorilla". Durante la puntata di Otto e Mezzo, trasmissione dell'access time di La7, l'editorialista de Il Fatto Quotidiano punta il dito contro il caos creato da Trump all'interno dell'economia globale: "In tre mesi ha gettato scompiglio e insicurezza, non ha portato a casa né la pace né ... 🔗Leggi su iltempo.it

Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia 2025, i risultati dello spoglio in aggiornamento - Ieri, lunedì 14 aprile 2025, alle ore 22 si sono chiusi i seggi nei quattro comuni del Friuli Venezia Giulia interessati dalle elezioni comunali: San Pier D'Isonzo, Pordenone, Nimis e Monfalcone. È cominciato lo spoglio e ora si attendono i risultati. In totale si è recato alle urne il 53% degli elettori: a Nimis il dato più basso, appena il 44%.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

I risultati delle elezioni di mezzo termine nelle Filippine; Le Filippine tengono le elezioni cruciali di medio termine in mezzo alla spaccatura Marcos-Duterte; Guida alle elezioni USA2024: cosa c’è da sapere sulla sfida Harris-Trump; East Coast | Le elezioni speciali in Florida preoccupano Trump. 🔗Ne parlano su altre fonti

I risultati delle elezioni di mezzo termine nelle Filippine - Dalle votazioni risulta che la coalizione del presidente Marcos Jr. fatica a imporsi, mentre i Duterte rafforzano il controllo locale e riemerge la storica famiglia Aquino. Il Senato appare spaccato, ... 🔗ilfoglio.it