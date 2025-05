I ristoranti riqualificano davvero i quartieri?

Quando un ristorante di richiamo apre in un quartiere considerato difficile, spesso la narrazione si concentra sulla sua funzione di riqualificazione urbana. Tuttavia, ciò che emerge è un racconto che ignora l'autenticità gastronomica del locale, privilegiando toni allarmistici sul quartiere. Le dinamiche della trasformazione urbana sono complesse e meritano un'analisi più sfumata, in cui si intrecciano storia, cultura e economia locale, superando le semplificazioni superficiali.

Quando apre un ristorante di richiamo in un quartiere considerato difficile, di solito la narrazione è abbastanza omogenea: il locale viene raccontato come tramite di riqualificazione urbana, a prescindere dalla sua offerta gastronomica. Del quartiere si racconta un pezzo, di solito con toni allarmistici, e si insiste sulla sua necessità di rilancio.Le questioni sul tavolo però non sono così semplici, e qui siamo bravi a mettere sul piatto la complessità: apriremo quindi alcune domande, sperando di chiuderle tutte. Per capire se un ristorante può davvero avere un ruolo di cambiamento urbano, se questi innesti gastronomici comportano un rischio, e qual è il punto di vista di chi il quartiere lo abita e prova a cambiarlo dal basso.Il caso Muro OsteriaDa pochi mesi ha aperto una nuova osteria tra le mura del Museo Ettore Fico, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino: si chiama Muro, il progetto è di Velvet Studio di Gianluca Bocchetta, che tra le altre cose ha fondato Barriera Design District. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I ristoranti riqualificano davvero i quartieri?

