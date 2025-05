I Rangers Qualiano trionfano nella finalissima contro l’Eclanese | una vittoria storica tra emozioni e un gol da sogno

Il Stadio Comunale di Qualiano ha ospitato una giornata storica domenica 11 maggio, alle 16:30, quando i Rangers Qualiano hanno sfidato l’Eclanese nella finalissima. La vittoria della squadra locale ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, accorsi numerosi per sostenere i propri beniamini, tra cui era presente anche il Sindaco. Una festa di sport e unione che rimarrà impressa nei cuori di tutti.

Stadio Comunale di Qualiano, domenica 11 maggio, ore 16:30: una giornata da ricordare per la squadra e i tifosi.Qualiano – Un pomeriggio indimenticabile per i RangersQualiano, che domenica 11 maggio, alle 16:30, hanno affrontato l’Eclanesenellafinalissima che ha visto trionfare la squadra locale. Lo stadio comunale di Qualiano era gremito di tifosi, tra cui anche il Sindaco di Qualiano e l’Assessore allo Sport, sempre presenti per sostenere la squadra che ormai è diventata simbolo di passione e impegno per tutta la città.La partita, come ci si aspettava, è stata combattuta e ricca di colpi di scena. Un brutto infortunio a Spilabotte, attaccante di punta e uno dei giocatori più significativi della squadra, ha minato gli equilibri iniziali, aggiungendo difficoltà a un gruppo già falcidiato da altri infortuni. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

