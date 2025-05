I programmi in tv oggi 12 maggio 2025 | film e intrattenimento

Scopri cosa offre il palinsesto televisivo di lunedì 12 maggio 2025! Su Sky Cinema, non perdere

Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 12 maggio2025filmSu Rai 4 dalle 21.19 The Roundup: No Way Out. Il detective Ma Seok-do si unisce a una nuova squadra investigativa guidata da Jang Tae-Soo e dal detective Kim Man-Jae. I tre si scontrano con Joo Sung-Cheol, erede di una potente famiglia a capo di un impero finanziario legato alla malavita giapponese. Su Rai Movie dalle 21.10 Passione ribelle. Cresciuto nel ranch di famiglia che la madre vende a una società petrolifera, John Grady Cole se ne va in Messico con l'amico Rawlins. Trova lavoro in un ranch e l'amore della figlia del padrone, che però non gradisce e le cose iniziano a mettersi male. Su Sky Cinema dalle 21.15 beekeeper. La spietata vendetta di un uomo diventa di portata nazionale dopo che si scopre che è un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come Beekeepers.

