I nuovi progetti di Vanni Santoni

In breve da Zazoom:

Oggi, a Firenze, presso le Pecore Elettriche, abbiamo l'onore di ospitare Vanni Santoni, autore del recente

Firenze, 12 maggio 2025 – L’ospite delle Pecore Elettriche di oggi è VanniSantoni, autore de “Il detective sonnambulo” (Mondadori), che ci parla dei suoi futuri progetti letterari e dà una stoccata ad Adelphi sul caso Portnoy Philip Roth. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I nuovi progetti di Vanni Santoni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Can Yaman: dalla Turchia al successo internazionale, tra nuovi progetti e impegno sociale - Can Yaman, beh… che dire. Probabilmente lo conosci già, o magari no, ma fidati: se lo incroci anche solo per sbaglio sullo schermo, non lo dimentichi facilmente. È di Istanbul, classe 1989 e con quel sorriso da far girare la testa ha conquistato mezzo mondo. Ha dentro di sé un mix particolare di radici balcaniche, […] L'articolo Can Yaman: dalla Turchia al successo internazionale, tra nuovi progetti e impegno sociale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Mister Movie | The Equalizer Chiude: Queen Latifah Saluta i Fan tra Emozione e Nuovi Progetti - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. CBS cancella The Equalizer dopo 5 stagioni. Queen Latifah ringrazia i fan 'ride-or-die' e promette un ritorno 'kick-ass'. Scopri i dettagli. 🔗Leggi su mistermovie.it

Povertà abitativa a Catania, ecco i nuovi progetti di rigenerazione per rispondere all'emergenza casa - La povertà abitativa è una ferita aperta che attraversa le strade di Catania e provincia, invisibile agli occhi di molti ma drammaticamente reale per chi la vive. Per le famiglie più fragili, il diritto alla casa si trasforma spesso in un miraggio, schiacciato dal peso dell’indifferenza, tra... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I nuovi progetti di Vanni Santoni; Con Vanni Santoni riparte a Poggibonsi la rassegna letteraria “BenEssere”; Vanni santoni presenta “Il detective sonnambulo”; Più libri più Laguna - Mircea Cartarescu e Vanni Santoni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vanni santoni presenta “Il detective sonnambulo” - Continua il Maggio dei libri a San Giovanni Valdarno con la prima presentazione in provincia di Arezzo dell’ultimo romanzo di Vanni Santoni domenica 11 maggio alle 17,30 a Palomar ... 🔗msn.com

Recensione: 'Terra ignota' di Vanni Santoni - Vanni Santoni, scrittore "impegnato" che per l'occasione si firma aggiungendo HG al suo nome e cognome, autore di testi assolutamente non fantasy, varca il confine che separa il fantastico dalla ... 🔗altramantova.it

Gli eventi della storia e come interpretarli - Precari economicamente, moralmente, esistenzialmente. In fondo potremmo dire che molta se non tutta la produzione letteraria di Vanni Santoni sta nella accurata precarizzazione dei suoi personaggi ... 🔗lanazione.it