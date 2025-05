I missili letali della Cina | cosa sappiamo dei PL-15 usati dal Pakistan contro l' India

Il PL-15E, missile di quarta generazione cinese, ha attirato l'attenzione per la sua impressionante gittata di 145 chilometri. Utilizzato dal Pakistan in conflicti con l'India, rappresenta un'arma strategica significativa. Scopriamo insieme le specifiche e l'impatto di questo missile letale sul panorama geopolitico della regione.

Missili antinave con la Cina nel mirino: cosa c'è dietro la mossa dei Marines Usa - Per la prima volta gli Usa hanno piazzato missili antinave su un arcipelago super strategico a pochi passi da Taiwan 🔗 Leggi su ilgiornale.it

Portaerei italiana per il vicino della Cina: cosa succede in Asia - La Marina indonesiana starebbe trattando l'acquisto della portaerei italiana diesmessa ITS Giuseppe Garibaldi: ecco tutto quello che sappiamo 🔗Leggi su ilgiornale.it