I libri scelti da Internazionale

Da Essere qui è uno splendore. Vita di Paula M. Becker? di Marie Darrieussecq a Noi bei pezzi di carne di Colwill Brown. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I libri scelti da Internazionale

Approfondimenti da altre fonti

I libri scelti da Internazionale - Da Sundown, yellow moon di Larry Watson a Vanishing world di Sayaka Murata. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗Leggi su internazionale.it

I libri scelti da Internazionale - Da La fortuna dei Beede di Suzan-Lori Parks a Città fantasma di Kevin Chen. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗Leggi su internazionale.it

I libri scelti da Internazionale - Da Pathemata. O, la storia della mia bocca di Maggie Nelson a L’insieme delle parti di Ivan Vladislavi?. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗Leggi su internazionale.it

Su questo argomento da altre fonti

Dall'Italiano al Mondo a New York; 20/26 dicembre 2024 • Numero 1594; Ecco i 10 migliori libri del 2024 per il New York Times. E quelli tradotti in Italia; Premio Strega, annunciata la dozzina. Svelata anche la cinquina della Saggistica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornata internazionale del jazz, romanzi e saggi da leggere per saperne di più - Si celebra oggi, 30 aprile, la ricorrenza UNESCO dedicata al ruolo fondamentale del jazz nel creare ponti tra mondi diversi. Dalle atmosfere di "On the road" di Kerouac all'autobiografia di Miles Davi ... 🔗msn.com

Libri per ragazzi e femminismo internazionale al Buk 2025 - Editoria per ragazzi, femminismo internazionale, graphic novel o fantasy, poesie e romanzi di giovani autori. 🔗rainews.it

Libri più venduti 2025: ecco quelli consigliati e selezionati dalla classifica - L’anno nuovo è iniziato con tante letture appassionanti, e la domanda " Quali sono i libri più venduti 2025?" sorge spontanea! Le librerie, i blog libri, e tutti i siti dedicati ai migliori libri da l ... 🔗torinoggi.it