I GIRASOLI CIECHI di Alberto Méndez | recensione

Le due Spagne in guerra nei “Girasoli” di Méndez, oggi al tempo delle due Europe - Leonardo Sciascia, che fu molto legato alla Spagna, scrisse: “Il terrore da uomo a uomo, tra i vicini, tra i familiari è proprio alle guerre civili: ma in Spagna arrivò a un parossismo che si potrebbe condensare in questo paradossale e tragico precetto: uccidi il prossimo tuo come te stesso”. La guerra civile è, più o meno mascherata, il modello di tutte le carneficine di oggi: con l’aggravante di essere apprezzata, come una versione superiore della guerra. 🔗 Leggi su ilfoglio.it

Delitto Garlasco, il legale di Alberto Stasi su semilibertà: “Da tribunale parere parzialmente positivo” - Il legale di Alberto Stasi, al centro del caso Garlasco, ha spiegato: “Il tribunale ha dato parere parzialmente positivo” per la semilibertà “ma, come da prassi, si riserva la decisione e lo sapremo dopo la camera di consiglio che non è partecipata”. A parlare è Glauco Gasperini, sostituto dell’avvocato Giada Bocellari, difensore di Alberto Stasi, che oggi è a Pavia. L’avvocato ha parlato dopo l’udienza davanti al giudice di sorveglianza di Milano che dovrà decidere sulla semilibertà di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su lapresse.it

FOCUS – Come Connect Me Too Sta cambiando lo Sport per Ciechi e Ipovedenti: parla Tony D’Angelo. - In questa intervista, Alice Liverani intervista Tony D’Angelo, Business Development Manager e responsabile esecutivo di Connect Me Too (CMT Translations), un progetto innovativo che sta trasformando l’accesso allo sport per le persone cieche e ipovedenti. Grazie all’uso della tecnologia, Connect Me Too offre una soluzione unica che permette a chi ha disabilità visive di seguire le partite di calcio e altri sport in tempo reale, abbattendo le barriere e promuovendo l’inclusione sociale. 🔗Leggi su oasport.it