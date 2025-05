i giovani calciatori della jesina libertas imparano cosa sono i diritti umani

Giovedì pomeriggio, allo Stadio Comunale “Pirani” di Jesi, i giovani calciatori della Jesina Libertas hanno partecipato a un incontro educativo sui diritti umani. I volontari di Gioventù per i Diritti Umani hanno illustrato l'importanza di questi diritti, sensibilizzando i ragazzi su temi fondamentali per la loro crescita personale e sociale.

Giovedì pomeriggio i volontari di Gioventù per i dirittiumani si sono recati allo Stadio Comunale “Pirani” di Jesi per incontrare i giovanicalciatoridellajesinalibertas, per un incontro educativo sui dirittiumani. I volontari hanno spiegato loro cosasono i dirittiumani e hanno trattato. 🔗Leggi su Anconatoday.it