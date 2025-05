I film e i libri della regista afghana sono strumenti di denuncia e memoria Attraverso il suo cinema sfida il silenzio imposto dal regime talebano e racconta la forza di chi non smette di lottare

Zainab Entezar, giovane regista afghana, utilizza il suo cinema come potente strumento di denuncia e memoria. Attraverso i suoi film e libri, sfida il silenzio imposto dal regime talebano, raccontando la resilienza di chi lotta per la libertà e i diritti fondamentali. Fuggita dall’Afghanistan, ora in Europa, continua a dare voce alla resistenza.

Zainab Entezar è una giovane regista che, con il suo lavoro, sta dando voce a una delle più dure lotte per la libertà e i diritti fondamentali. Fuggita dall’Afghanistan, per evitare la cattura da parte dei Talebani, Entezar ha trovato rifugio in Europa, dove continua a raccontare la resistenza delle donne del suo Paese Attraverso il cinema e la scrittura. Il suo impegno artistico, è stato riconosciuto dal Festival del cinema dei Diritti Umani di Napoli e dalla Rete del Caffè Sospeso, tanto che la regista sarà testimonial dell’edizione 2025. Dal 19 maggio porterà in Italia la sua storia e la testimonianza di coloro che ancora combattono per la libertà sotto il regime islamico. Afghanistan, ennesimo affronto alle donne: i talebani le bandiscono dall’università X Leggi anche › Da guida turistica in Afghanistan a rifugiata a Milano. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I film e i libri della regista afghana sono strumenti di denuncia e memoria. Attraverso il suo cinema, sfida il silenzio imposto dal regime talebano e racconta la forza di chi non smette di lottare

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spike Lee incontra Celentano a Milano: c’entra il nuovo film del regista - (Adnkronos) – Spike Lee e Adriano Celentano si incontrano a Milano e subito l’ambiente cinematografico, quello televisivo e quello musicale entrano in fibrillazione partorendo mille ipotesi. Per incontrare il regista Usa, Celentano – a quanto apprende l’Adnkronos – ha lasciato la villa di Galbiate e la cosa, sempre più rara, non è passata inosservata. E […]L'articolo Spike Lee incontra Celentano a Milano: c’entra il nuovo film del regista proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Il Nibbio: il regista e il cast raccontano il film su Nicola Calipari - Dal 6 marzo arriva in sala Il Nibbio con protagonista Claudio Santamaria, storia del rapimento della giornalista Giuliana Sgrena e dell'agente Nicola Calipari che l'ha salvata. 🔗Leggi su vanityfair.it

Mister Movie | Incontro Tra Spike Lee e Adriano Celentano, nel nuovo film del regista? - Un incontro inatteso ha scosso il mondo dello spettacolo: Spike Lee e Adriano Celentano si sono incontrati a Milano, scatenando speculazioni e ipotesi sui loro progetti futuri. L'evento, confermato da fonti vicine ai due artisti, ha generato grande curiosità, data la rarità delle apparizioni pubbliche di Celentano.Un Viaggio da Galbiate per un Incontro MisteriosoCelentano ha lasciato la sua residenza di Galbiate per raggiungere il capoluogo lombardo, dove lo attendeva il regista statunitense. 🔗Leggi su mistermovie.it

Zainab Entezar: la regista che lotta per la libertà delle afghane; Afghanistan, la scrittrice e regista Zainab Entezar: «Quando le donne sono oppresse, le fondamenta della società iniziano a crollare; Writing Hawa: il documentario che racconta il tragico destino delle donne afgane in un’opera di straziante bellezza; Parlano le donne afghane, Fuorché il silenzio di Zainab Entezar. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia