I due bambini uccisi dalla fame e dalla sete sul gommone alla deriva | Una morte lenta e terribile

Un dramma insondabile ha segnato la vita di due bambini ghanesi di due e quattro anni, tragicamente morti di fame e sete nel Mar Mediterraneo. Rimasti alla deriva per giorni a bordo di un gommone con altre 63 persone, la loro sofferenza si è consumata in un silenzio assordante. Questo evento, avvenuto il 7 maggio nel tragico contesto delle migrazioni, ci interroga sulla nostra umanità e sulle responsabilità comuni.

Una mortelenta e terribile. Ma soprattutto evitabile. Due bambini di due e quattro anni sono morti stremati dallafame e dallasete dopo essere rimasti per giorni alladeriva nel Mar Mediterraneo. Erano a bordo di un gommone con altre 63 persone. Tutte partite dal porto libico di Zawitah il 7 maggio scorso. E soccorse la notte di sabato 10 maggio. I due piccoli erano originari del Ghana. Sono morti di stenti dopo un’agonia di due giorni. «Siamo arrivati troppo tardi», dice la dottoressa Rania del Nadir, veliero della ong tedesca Resqship.Durante il viaggio«Quando abbiamo iniziato il salvataggio, ci sono stati consegnati due corpi di bambini. Erano morti il giorno prima», dicono a La Stampa dalla nave. Durante il viaggio un uomo si è anche gettato in mare per il dolore delle usttioni da carburante. 🔗Leggi su Open.online

